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Спрос на сотрудников в IT-сфере в России вырос на 20% за два года

09:32 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число вакансий в IT-сфере в России за два года увеличилось на 20%, а зарплатные предложения — на 11,9%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Количество вакансий в IT-сфере за год выросло на 9%, за 2 года спрос на кадры увеличился на 20%. В IT-сфере наиболее востребованы программисты, в топ-5 языков разработки входят Java, Python, C++, PHP, C#. На втором месте по востребованности после программистов (с большим отрывом) — аналитики и исследователи данных, на третьем — product- и project-менеджер», — говорится в результатах исследования.

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