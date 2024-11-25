Не менее 4 человек погибли в Индии, протестуя против проведения осмотра мечети

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере четыре человека погибли, десятки пострадали за минувшие сутки в столкновениях в городе Самбхал в индийском штате Уттар-Прадеш. Как сообщает телеканал NDTV, в городе приостановлена работа интернета, власти приняли решение закрыть все школы, въезд в город без специального разрешения запрещен.

Беспорядки начались после того, как чиновники под охраной полиции прибыли, чтобы провести осмотр старинной мечети Шахи Джама Масджид эпохи Великих Моголов. Этот осмотр производился по решению суда, его цель — выявить свидетельства того, что мечеть якобы была построена на месте снесенного индусского храма. Такое решение вызвало недовольство мусульманской общины, которая составляет большинство в Самбхале.

По информации NDTV, протестующие подожгли несколько автомобилей, забрасывали камнями и палками полицию, которая применила слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы. Среди пострадавших около 20 полицейских, один находится в тяжелом состоянии. Более 20 протестующих были задержаны полицией.

Адвокат, представляющий истцов с индусской стороны, заявил, что на месте мечети некогда стоял храм божества Харихары, который был снесен по распоряжению императора Великих Моголов Бабура в 1529 году, после чего на месте храма и была построена мечеть. Индусская община призывает разрушить мечеть и восстановить храм. Противники такого решения рассматривают его как провокацию, которая нарушает святость религиозных мест, что противоречит Закону о местах поклонения от 1991 года.

Несмотря на столкновения, должностные лица завершили осмотр территории мечети, проведя также видео- и фотосъемку.