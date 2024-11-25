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Путин не позволяет США комфортно действовать на мировой арене — СМИ

11:00 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский президент Владимир Путин качественно управляет отношениями с Турцией, а также не дает США возможности с комфортом действовать в регионе и на мировой арене. С таким мнением выступил обозреватель проправительственной турецкой газеты Sabah Мелих Алтынок.

Он отмечает, что «если бы не Путин, то США было бы более комфортно в регионе и в мире, и это факт». «К примеру, хотя российское присутствие в Сирии время от времени и противоречит интересам Турции, оно является элементом, снижающим эффективность США и находящихся под их контролем „Сил народной самообороны“, — отмечает обозреватель.

Он напоминает также, что Путин «не склонил голову перед Всемирной организацией здравоохранения по время пандемии», продолжая национальную политику по борьбе с вирусом.

«Путин — это еще и один из самых громких голосов, представляющих региональное сообщество, против глобалистов и их навязываний в экономике. Его не волнует, что о нем скажут в журнале Time, на канале CNN или BBC. Он делает то, что считает правильным, и то, во что верит», — подчеркивает журналист.

Говоря об отношениях России с Турцией, Алтынок указывает, что «Путин качественно, зрело управляет отношениями с Турцией, членом НАТО и интегрированной с Западом страной». «Он проявил дальновидность и не допустил ошибок, продолжая диалог с президентом Тайипом Эрдоганом во время критических событий, таких как удар по российскому самолету и убийство посла РФ Андрея Карлова в Анкаре. Он не пустил к себе ФЕТО (организация, объявленная в Турции террористической — прим. ТАСС) и 15 июля [в ночь попытки госпереворота в 2016 году] был на стороне Турции», — отметил обозреватель.

Алтынок также добавил, что «на Западе Путина называют „злом“, но при этом российский лидер „возродил свою страну, которую США оставили разбитой“.

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