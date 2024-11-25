Путин не позволяет США комфортно действовать на мировой арене — СМИ
11:00 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский президент Владимир Путин качественно управляет отношениями с Турцией, а также не дает США возможности с комфортом действовать в регионе и на мировой арене. С таким мнением выступил обозреватель проправительственной турецкой газеты Sabah Мелих Алтынок.
Он отмечает, что «если бы не Путин, то США было бы более комфортно в регионе и в мире, и это факт». «К примеру, хотя российское присутствие в Сирии время от времени и противоречит интересам Турции, оно является элементом, снижающим эффективность США и находящихся под их контролем „Сил народной самообороны“, — отмечает обозреватель.
Он напоминает также, что Путин «не склонил голову перед Всемирной организацией здравоохранения по время пандемии», продолжая национальную политику по борьбе с вирусом.
«Путин — это еще и один из самых громких голосов, представляющих региональное сообщество, против глобалистов и их навязываний в экономике. Его не волнует, что о нем скажут в журнале Time, на канале CNN или BBC. Он делает то, что считает правильным, и то, во что верит», — подчеркивает журналист.
Говоря об отношениях России с Турцией, Алтынок указывает, что «Путин качественно, зрело управляет отношениями с Турцией, членом НАТО и интегрированной с Западом страной». «Он проявил дальновидность и не допустил ошибок, продолжая диалог с президентом Тайипом Эрдоганом во время критических событий, таких как удар по российскому самолету и убийство посла РФ Андрея Карлова в Анкаре. Он не пустил к себе ФЕТО (организация, объявленная в Турции террористической — прим. ТАСС) и 15 июля [в ночь попытки госпереворота в 2016 году] был на стороне Турции», — отметил обозреватель.
Алтынок также добавил, что «на Западе Путина называют „злом“, но при этом российский лидер „возродил свою страну, которую США оставили разбитой“.
НОВОСТИ
- 12:05 25.11.2024
- В Европе «горячие головы» хотят отправки войск на Украину, но единства нет — Песков
- 12:00 25.11.2024
- Le Monde признала, что удары ВСУ по РФ невозможны без «поддержки Запада на земле»
- 11:32 25.11.2024
- У Киева нет шансов вернуть утраченные территории — основатель ЧВК Blackwater
- 11:20 25.11.2024
- Армия США при Трампе может уволить всех трансгендеров — The Times
- 11:05 25.11.2024
- В Европе возобновились обсуждения отправки войск на Украину — Le Monde
- 10:32 25.11.2024
- Главы «Яковлева» и «Туполева» покидают свои посты — ОАК
- 10:20 25.11.2024
- Не менее 4 человек погибли в Индии, протестуя против проведения осмотра мечети
- 10:05 25.11.2024
- В Германии разрабатывают план расширения сети бомбоубежищ для населения — Bild
- 10:00 25.11.2024
- Британский наемник заявил, что был направлен в Курскую область против своей воли
- 09:32 25.11.2024
- Спрос на сотрудников в IT-сфере в России вырос на 20% за два года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать