Пассажиры самолета, загоревшегося в аэропорту Антальи, прибыли в Сочи спустя 10 часов

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажиры самолета авиакомпании «Азимут», который должен был вылететь из Антальи в Сочи, но загорелся по прибытии в турецкий аэропорт, приземлились в Сочи с задержкой в более чем 10 часов на резервном борте. Это следует из данных онлайн-табло.

Согласно данным онлайн-табло, выполнявший рейс A4-5052 Анталья — Сочи самолет SSJ100-9 совершил посадку в аэропорту Сочи в 12:46 мск. Изначально прибытие борта было запланировано на 00:30 мск.

24 ноября вечером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс A45051 из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Пожар был оперативно потушен. Пострадавших нет. 89 пассажиров и 6 членов экипажа, находившихся на борту самолета, благополучно эвакуировались по надувным трапам.