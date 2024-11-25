0
0
119
НОВОСТИ

Пассажиры самолета, загоревшегося в аэропорту Антальи, прибыли в Сочи спустя 10 часов

14:32 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажиры самолета авиакомпании «Азимут», который должен был вылететь из Антальи в Сочи, но загорелся по прибытии в турецкий аэропорт, приземлились в Сочи с задержкой в более чем 10 часов на резервном борте. Это следует из данных онлайн-табло.

Согласно данным онлайн-табло, выполнявший рейс A4-5052 Анталья — Сочи самолет SSJ100-9 совершил посадку в аэропорту Сочи в 12:46 мск. Изначально прибытие борта было запланировано на 00:30 мск.

24 ноября вечером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс A45051 из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Пожар был оперативно потушен. Пострадавших нет. 89 пассажиров и 6 членов экипажа, находившихся на борту самолета, благополучно эвакуировались по надувным трапам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 25.11.2024
Число детей с сахарным диабетом первого типа в РФ за 10 лет возросло в 2 раза
0
53
14:12 25.11.2024
В Испании подали иск против Хуана Карлоса I по обвинению в налоговых преступлениях
0
161
14:00 25.11.2024
Меркель заявила, что считает правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году
0
184
13:32 25.11.2024
«Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором — Роскосмос
0
212
13:20 25.11.2024
В Европе возобновились обсуждения по поводу возможной отправки войск на Украину - СМИ
0
282
13:05 25.11.2024
Контуры платежной системы BRICS Bridge могут проявиться уже к 2025 году
0
290
13:00 25.11.2024
Всемирный банк направил Киеву более $40 млрд с февраля 2022 года
0
260
12:45 25.11.2024
Экоактивисты заблокировали крупнейшую транспортную артерию Варшавы
0
276
12:20 25.11.2024
Путин готов к переговорам по Украине — Песков
0
354
12:05 25.11.2024
В Европе «горячие головы» хотят отправки войск на Украину, но единства нет — Песков
0
333

Возврат к списку