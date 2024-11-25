Пассажиры самолета, загоревшегося в аэропорту Антальи, прибыли в Сочи спустя 10 часов
14:32 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажиры самолета авиакомпании «Азимут», который должен был вылететь из Антальи в Сочи, но загорелся по прибытии в турецкий аэропорт, приземлились в Сочи с задержкой в более чем 10 часов на резервном борте. Это следует из данных онлайн-табло.
Согласно данным онлайн-табло, выполнявший рейс A4-5052 Анталья — Сочи самолет SSJ100-9 совершил посадку в аэропорту Сочи в 12:46 мск. Изначально прибытие борта было запланировано на 00:30 мск.
24 ноября вечером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс A45051 из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. Пожар был оперативно потушен. Пострадавших нет. 89 пассажиров и 6 членов экипажа, находившихся на борту самолета, благополучно эвакуировались по надувным трапам.
НОВОСТИ
- 15:00 25.11.2024
- Число детей с сахарным диабетом первого типа в РФ за 10 лет возросло в 2 раза
- 14:12 25.11.2024
- В Испании подали иск против Хуана Карлоса I по обвинению в налоговых преступлениях
- 14:00 25.11.2024
- Меркель заявила, что считает правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году
- 13:32 25.11.2024
- «Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором — Роскосмос
- 13:20 25.11.2024
- В Европе возобновились обсуждения по поводу возможной отправки войск на Украину - СМИ
- 13:05 25.11.2024
- Контуры платежной системы BRICS Bridge могут проявиться уже к 2025 году
- 13:00 25.11.2024
- Всемирный банк направил Киеву более $40 млрд с февраля 2022 года
- 12:45 25.11.2024
- Экоактивисты заблокировали крупнейшую транспортную артерию Варшавы
- 12:20 25.11.2024
- Путин готов к переговорам по Украине — Песков
- 12:05 25.11.2024
- В Европе «горячие головы» хотят отправки войск на Украину, но единства нет — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать