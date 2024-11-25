Лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту

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В московском Единый пункт отбора на военную службу по контракту побывал музыкант, лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский. Он смог посмотреть как устроена работа учреждения, а также пообщался с военнослужащими. «Все, на мой взгляд, организовано отлично, - заявил музыкант. - Я не первый раз посещаю этот призывной пункт. И каждый раз я не перестаю удивляться слаженности, которая присуща этому месту. Тут нет никаких давок, нет огромных очередей, все происходит через электронную очередь. И конечно, радует тот факт, что здесь постоянно что-то придумывают и меняют для оптимизации самого процесса отбора на контрактную службу».

По словам Кристовского, государство активно помогает военнослужащим. «Развернута большая программа, с помощью которой они, к примеру, могут бесплатно поступать в учебные заведения и брать ипотеку на льготных условиях, - констатировал артист. - Это, конечно, здорово, что государство заботится об участниках СВО. И мы, конечно, помогаем ребятам. Мы неоднократно выступали для них и продолжаем выступать. И отдельно хочется сказать, чтобы наши бойцы вернулись с фронта здоровыми и невредимыми».

Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту действует в Москве с апреля 2023 года. Учреждение работает на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Граждан принимают по будням с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.

Запись на визит в пункт отбора открыта на городском портале mos.ru. Сотрудники горячей линии по номеру 117 дают консультации о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей. Также вопросы можно задать в Telegram чат-боту @MskContract_bot.