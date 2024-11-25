Сергунина: Фестиваль «Усадьбы Москвы» пройдет с 1 декабря по 28 февраля

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В Москве с 1 декабря по 28 февраля будет проходить зимний фестиваль «Усадьбы Москвы». По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, событие сможет объединить 19 исторических мест мегаполиса.

«На площадках создадут атмосферу зимнего праздника XIX века, - рассказала заммэра. - Актеры в образах дворян предложат гостям примерить наряды той эпохи, научат танцевать вальс и мастерить новогодние игрушки по старинным образцам. Всего в программу войдет больше 470 концертов, спектаклей, балов и других событий».

Посетить некоторые события фестивалей можно будет после предварительной регистрации, которая открыта на сайте туристического сервиса Russpass.

Ожидается, что одной из важнейших точек фестиваля станет сад имени Баумана, входивший в ансамбль усадьбы князя Михаила Голицына в XVIII веке. Там будут размещены интерактивные арт-объекты, объединенные мотивами сказки «Щелкунчик и Мышиный король». Объекты будут декорациями для иммерсивных и классических постановок. В саду установят также двухъярусный кукольный дом со сценой на первом этаже и музыкальной шкатулкой с танцующими игрушками на втором.

В музее-заповеднике «Царицыно» и еще на семи площадках каждые выходные планируется проводить события из цикла «Зимние вечера в усадьбах», которые будут сопровождать лекции, концерты и мастер-классы, посвященные семейным традициям и историям дворянских династий Москвы. В Петровском путевом дворце запланирован интерактивный бал-спектакль.