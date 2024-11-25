0
0
126
НОВОСТИ

Сергунина: Фестиваль «Усадьбы Москвы» пройдет с 1 декабря по 28 февраля

16:54 25.11.2024

В Москве с 1 декабря по 28 февраля будет проходить зимний фестиваль «Усадьбы Москвы». По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, событие сможет объединить 19 исторических мест мегаполиса.

«На площадках создадут атмосферу зимнего праздника XIX века, - рассказала заммэра. - Актеры в образах дворян предложат гостям примерить наряды той эпохи, научат танцевать вальс и мастерить новогодние игрушки по старинным образцам. Всего в программу войдет больше 470 концертов, спектаклей, балов и других событий».

Посетить некоторые события фестивалей можно будет после предварительной регистрации, которая открыта на сайте туристического сервиса Russpass.

Ожидается, что одной из важнейших точек фестиваля станет сад имени Баумана, входивший в ансамбль усадьбы князя Михаила Голицына в XVIII веке. Там будут размещены интерактивные арт-объекты, объединенные мотивами сказки «Щелкунчик и Мышиный король». Объекты будут декорациями для иммерсивных и классических постановок. В саду установят также двухъярусный кукольный дом со сценой на первом этаже и музыкальной шкатулкой с танцующими игрушками на втором. 

В музее-заповеднике «Царицыно» и еще на семи площадках каждые выходные планируется проводить события из цикла «Зимние вечера в усадьбах», которые будут сопровождать лекции, концерты и мастер-классы, посвященные семейным традициям и историям дворянских династий Москвы. В Петровском путевом дворце запланирован интерактивный бал-спектакль.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 25.11.2024
Курс доллара на Forex превысил 105 руб., курс евро — 110 руб.
0
102
17:12 25.11.2024
Обвиняемый в госизмене Журавель приговорен по совокупности к 14 годам колонии
0
169
17:00 25.11.2024
В ГД внесен проект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского — Володин
0
183
16:46 25.11.2024
Лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту
0
188
16:32 25.11.2024
Трампу будет сложно справиться с укреплением позиций РФ, КНР и Ирана — Politico
0
233
16:12 25.11.2024
Руководство СДПГ решило выдвинуть Шольца кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах — ТВ
0
250
16:00 25.11.2024
Большинство жителей Швеции выступают за сокращение приема беженцев в стране — опрос
0
235
15:32 25.11.2024
Стоимость закупок российского СПГ для ЕС выросла на 150% за три года — Евростат
0
318
15:12 25.11.2024
Путин уверен, что российская вакцина от рака станет прорывом
0
370
15:00 25.11.2024
Число детей с сахарным диабетом первого типа в РФ за 10 лет возросло в 2 раза
0
313

Возврат к списку