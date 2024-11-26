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Россия не смогла вернуть себе место в Исполсовете ОЗХО — результаты голосования

17:40 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России не удалось получить место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2025–2027 годы. Об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося в ходе 29-й Конференции государств — участников организации.

Как объявил председатель конференции Алмир Шахович, два места от восточноевропейской группы в Исполсовете достались Северной Македонии и Чехии, которые получили 86 и 128 голосов соответственно. Россия получила 56 голосов.

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