Россия не смогла вернуть себе место в Исполсовете ОЗХО — результаты голосования

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России не удалось получить место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2025–2027 годы. Об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося в ходе 29-й Конференции государств — участников организации.

Как объявил председатель конференции Алмир Шахович, два места от восточноевропейской группы в Исполсовете достались Северной Македонии и Чехии, которые получили 86 и 128 голосов соответственно. Россия получила 56 голосов.