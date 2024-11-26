ВСМ-4 Москва - Минск уже спроектирована до границы с Белоруссией
18:10 26.11.2024 Источник: Интерфакс
Проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Минск завершено на территории России, сообщил директор по рискам ООО "ВСМ Две столицы" Николай Николаенко.
"ВСМ-1 Москва - Санкт-Петербург сейчас в стадии проектирования, внесена в схему территориального планирования РФ. Та самая магистраль ВСМ-2, о которой говорили, она уже спроектирована была до Казани, это ВСМ Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург, также внесена в схему территориального планирования. По ВСМ-3, это Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Адлер, разработано обоснование инвестиций, также внесена в схему территориального планирования. По ВСМ-4 Москва - Минск уже спроектирована до Смоленска и до (российско-белорусской - ИФ) границы, и ведется работа сейчас с белорусской стороной", - сказал Николаенко, выступая на форуме "Российский промышленник" во вторник в Петербурге.
НОВОСТИ
- 18:30 26.11.2024
- Доллар и евро на «Форексе» в течение месяца показали рост на 8,9% и 5,29%
- 17:40 26.11.2024
- Россия не смогла вернуть себе место в Исполсовете ОЗХО — результаты голосования
- 17:12 26.11.2024
- Украинцы в случае проведения выборов президента отдали бы предпочтение Залужному — опрос
- 17:10 26.11.2024
- Дмитрий Тулин сможет «помирить» НСПК и крупнейших игроков платежного рынка – эксперт
- 17:00 26.11.2024
- ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по Курской области
- 16:32 26.11.2024
- Некомплект кадров в МВД России составляет почти 174 тыс. человек, это около 19%
- 16:12 26.11.2024
- Формат СБ ООН устарел, его работа парализована — Гутерриш
- 16:00 26.11.2024
- Страны Европы могут создать коалицию для отправки войск на Украину — эксперт из ФРГ
- 15:32 26.11.2024
- ВСУ на курском направлении за сутки потеряли 4 танка и более 250 военных
- 15:12 26.11.2024
- Британский дипломат лишен аккредитации в РФ за ложные данные при въезде — ФСБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать