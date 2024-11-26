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НОВОСТИ

ВСМ-4 Москва - Минск уже спроектирована до границы с Белоруссией

18:10 26.11.2024 Источник: Интерфакс

Проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Минск завершено на территории России, сообщил директор по рискам ООО "ВСМ Две столицы" Николай Николаенко.

"ВСМ-1 Москва - Санкт-Петербург сейчас в стадии проектирования, внесена в схему территориального планирования РФ. Та самая магистраль ВСМ-2, о которой говорили, она уже спроектирована была до Казани, это ВСМ Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург, также внесена в схему территориального планирования. По ВСМ-3, это Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Адлер, разработано обоснование инвестиций, также внесена в схему территориального планирования. По ВСМ-4 Москва - Минск уже спроектирована до Смоленска и до (российско-белорусской - ИФ) границы, и ведется работа сейчас с белорусской стороной", - сказал Николаенко, выступая на форуме "Российский промышленник" во вторник в Петербурге.

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