Неопознанные БПЛА продолжают появляться над базами ВВС США в Британии — The Times

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неопознанные БПЛА продолжают появляться над британскими авиабазами, которые используют американские ВВС. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на представителя командования ВВС США в Европе.

Согласно его заявлению, в окрестностях и над базами Лейкенхит и Милденхолл (английское графство Саффолк), а также Фелтуэлл (Норфолк) и Фэрфорд (Глостершир) «с 20 ноября фиксируются полеты небольших беспилотных летательных аппаратов». Он высказал предположение, что это может быть частью «зловещего заговора».

Во вторник около 60 британских военнослужащих-экспертов были размещены на американских авиабазах по всей Великобритании для управления системой противодействия БПЛА — с целью их обнаружения, отслеживания и уничтожения. По словам американских военных, замеченные беспилотники различались по размеру и конфигурации, и, по всей видимости, ими управляли не любители — их полеты координировались в течение нескольких дней.

По словам замминистра обороны Великобритании Марии Игл, правительство Соединенного Королевства «принимает меры» для защиты персонала и баз. Она заверила, что стоящие за полетами беспилотников будут наказаны «по всей строгости закона».

По словам бывшего чиновника Пентагона Марка Кэнсиана, управляющие беспилотниками сосредоточили внимание, скорее всего, «на самых уязвимых зонах баз». Он также предположил, что дроны не сбивали по соображениям безопасности в густонаселенных районах.