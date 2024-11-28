НАТО не должна направлять своих военных на Украину — Бюро нацбезопасности Польши

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО, в том числе Польша, не должны направлять свои войска на Украину, на текущем этапе украинско-российского противостояния это было бы неправильным шагом. Об этом заявил глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Яцек Севера в эфире радиостанции Radio Zet.

«Нет. <…> На этом этапе я бы сказал, что это не было бы правильным решением», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста радиостанции. По его мнению, альянс должен придерживаться философии оборонительного союза. Кроме того, Севера полагает, что отправка военных на Украину негативно сказалась бы на имидже Польши в связи с тем, что «это могло бы быть воспринято как попытка договориться с РФ о разделе Украины».

Вместе с тем глава польского БНБ считает, что НАТО должна сосредоточиться на продолжении поставок вооружений Киеву и оказании давления на РФ.