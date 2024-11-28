В бюджете РФ на три года предусмотрены средства на все соцобязательства — Мишустин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все социальные обязательства перед россиянами будут обязательно выполнены, на это предусмотрены средства в бюджете на следующие 3 года, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Особое внимание в бюджете на трехлетний период уделено достижению национальных целей развития, которые обозначены президентом. Хочу еще раз подчеркнуть, что все социальные обязательства перед гражданами будут безусловно выполнены, — заявил глава кабмина. — Средства на это предусмотрены».