В бюджете РФ на три года предусмотрены средства на все соцобязательства — Мишустин
16:32 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все социальные обязательства перед россиянами будут обязательно выполнены, на это предусмотрены средства в бюджете на следующие 3 года, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Особое внимание в бюджете на трехлетний период уделено достижению национальных целей развития, которые обозначены президентом. Хочу еще раз подчеркнуть, что все социальные обязательства перед гражданами будут безусловно выполнены, — заявил глава кабмина. — Средства на это предусмотрены».
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