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Запад не хочет принимать доказательства применения химоружия на Украине - постпред РФ

21:30 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны категорически не хотят воспринимать доказательства и предостережения России, касающиеся применения киевским режимом химоружия. Об этом заявил журналистам посол РФ в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, комментируя итоги прошедшей в Гааге Конференции государств — участников организации.

«Мы вполне ожидаемо сталкиваемся с категорическим нежеланием стран Запада воспринимать их, — отметил он. — Это и понятно — политическая конъюнктура не позволяет США и их союзникам критически взглянуть на неправомерные деяния своего подопечного». Вместо этого, обратил внимание дипломат, они всячески стараются представить РФ нарушителем Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).


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