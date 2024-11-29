Запад не хочет принимать доказательства применения химоружия на Украине - постпред РФ
21:30 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы вполне ожидаемо сталкиваемся с категорическим нежеланием стран Запада воспринимать их, — отметил он. — Это и понятно — политическая конъюнктура не позволяет США и их союзникам критически взглянуть на неправомерные деяния своего подопечного». Вместо этого, обратил внимание дипломат, они всячески стараются представить РФ нарушителем Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).
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