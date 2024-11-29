Запад не хочет принимать доказательства применения химоружия на Украине - постпред РФ

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны категорически не хотят воспринимать доказательства и предостережения России, касающиеся применения киевским режимом химоружия. Об этом заявил журналистам посол РФ в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, комментируя итоги прошедшей в Гааге Конференции государств — участников организации.



«Мы вполне ожидаемо сталкиваемся с категорическим нежеланием стран Запада воспринимать их, — отметил он. — Это и понятно — политическая конъюнктура не позволяет США и их союзникам критически взглянуть на неправомерные деяния своего подопечного». Вместо этого, обратил внимание дипломат, они всячески стараются представить РФ нарушителем Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).





