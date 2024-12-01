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НОВОСТИ

О непременной победе Украины Запад почти уже не говорит - Песков

14:00 01.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Настроения действующих западных политиков меняются, и заявлений о непременной победе Украины уже почти не слышно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Их почти не слышно, таких заявлений. <…> У действующих политиков действительно настроение меняется», — отметил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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