О непременной победе Украины Запад почти уже не говорит - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Настроения действующих западных политиков меняются, и заявлений о непременной победе Украины уже почти не слышно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Их почти не слышно, таких заявлений. <…> У действующих политиков действительно настроение меняется», — отметил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.