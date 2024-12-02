США введут запрет на поставку полупроводниковой продукции 140 компаниям КНР — Reuters
11:00 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США намерены ввести ограничения на поставку своей продукции 140 компаниям КНР в рамках мер, направленных на сдерживание развития китайской полупроводниковой отрасли. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.
По их информации, новые меры направлены на ограничение экспорта в КНР чипов памяти и оборудования для производства микросхем и предусматривают запрет на поставку американской продукции без соответствующей лицензии определенным китайским компаниям. Источники агентства отмечают, что в числе китайских компаний, которые столкнутся с ограничениями, находятся около 20 производителей полупроводников, две инвестиционные компании и более 100 изготовителей оборудования в полупроводниковой отрасли. Это решение, в частности, затронет такие корпорации, как Naura Technology Group, Piotech и SiCarrier Technology.
Как пишет Reuters, некоторые из попавших под ограничения компаний сотрудничают с китайской корпорацией Huawei, ранее пострадавшей от последствий санкций, однако впоследствии ставшей лидером полупроводниковой отрасли КНР. Кроме того, США намерены ввести дополнительные ограничения на поставку своей продукции крупнейшему в Китае контрактному производителю чипов — Semiconductor Manufacturing International.
Агентство отмечает, что новые меры США по ограничению экспорта оборудования для производства чипов распространяются на продукцию, произведенную в Малайзии, Сингапуре, Израиле, Южной Корее. Исключением пока остаются Нидерланды и Япония, которые наряду с США занимают лидирующие позиции среди производителей оборудования для изготовления микросхем.
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