0
0
193
НОВОСТИ

США введут запрет на поставку полупроводниковой продукции 140 компаниям КНР — Reuters

11:00 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены ввести ограничения на поставку своей продукции 140 компаниям КНР в рамках мер, направленных на сдерживание развития китайской полупроводниковой отрасли. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По их информации, новые меры направлены на ограничение экспорта в КНР чипов памяти и оборудования для производства микросхем и предусматривают запрет на поставку американской продукции без соответствующей лицензии определенным китайским компаниям. Источники агентства отмечают, что в числе китайских компаний, которые столкнутся с ограничениями, находятся около 20 производителей полупроводников, две инвестиционные компании и более 100 изготовителей оборудования в полупроводниковой отрасли. Это решение, в частности, затронет такие корпорации, как Naura Technology Group, Piotech и SiCarrier Technology.

Как пишет Reuters, некоторые из попавших под ограничения компаний сотрудничают с китайской корпорацией Huawei, ранее пострадавшей от последствий санкций, однако впоследствии ставшей лидером полупроводниковой отрасли КНР. Кроме того, США намерены ввести дополнительные ограничения на поставку своей продукции крупнейшему в Китае контрактному производителю чипов — Semiconductor Manufacturing International.

Агентство отмечает, что новые меры США по ограничению экспорта оборудования для производства чипов распространяются на продукцию, произведенную в Малайзии, Сингапуре, Израиле, Южной Корее. Исключением пока остаются Нидерланды и Япония, которые наряду с США занимают лидирующие позиции среди производителей оборудования для изготовления микросхем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9173
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9565
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9009
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9250
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9174
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9194
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9158
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9205
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9111
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9071

Возврат к списку