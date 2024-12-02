Восемь человек погибли при опрокидывании судна на юге Китая

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь человек погибли в провинции Гуйчжоу на юге Китая в результате опрокидывания речного судна. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его сведениям, ЧП произошло в понедельник примерно в 09:30 по пекинскому времени (04:30 мск) на реке Пинчжэн. На борту судна находились 13 человек.

Как уточняется, у плавучего средства частный владелец. Врачи оценивают состояние пяти человек, выживших в результате происшествия, как стабильное. Ведется следствие.