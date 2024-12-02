Восемь человек погибли при опрокидывании судна на юге Китая
12:05 02.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восемь человек погибли в провинции Гуйчжоу на юге Китая в результате опрокидывания речного судна. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
По его сведениям, ЧП произошло в понедельник примерно в 09:30 по пекинскому времени (04:30 мск) на реке Пинчжэн. На борту судна находились 13 человек.
Как уточняется, у плавучего средства частный владелец. Врачи оценивают состояние пяти человек, выживших в результате происшествия, как стабильное. Ведется следствие.
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