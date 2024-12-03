Фестиваль «Будущее Роснефти» помогает компании привлекать на работу таланты
18:08 03.12.2024
В фестивале «Будущее Роснефти», итоговое мероприятие которого прошло на площадке Высшей школы менеджмента в Санкт-Петербургском государственном университете (ВШМ СПбГУ), приняли участие 500 студентов из более 60 российских вузов. Корпоративная образовательная программа проводилась в гибридном формате – дистанционно и очно. Студенты участвовали в квестах, викторинах, профориентационных мастер-классах, тренингах, а также выполняли тестовые конкурсные задания.
В результате конкурсного отбора удалось определить 100 финалистов, принявших участие в кейс-чемпионате по пяти профильным направлениям: «Геологические знания», «Нефтегазовое дело», «Геофизические методы поиска месторождений», «Охрана окружающей среды», «Экономические аспекты и менеджмент в нефтегазовой отрасли». Объединившиеся в команды участники под руководством преподавателей СПбГУ разбирали кейсы по поиску инновационных подходов и решений актуальных научно-технических задач. Затем они защищали свои презентации перед экспертами «Роснефти».
Кроме того, в рамках «Дня Роснефти» в СПбГУ учащиеся смогли встретиться и пообщаться с представителями кадровой службы компании на ярмарке вакансий. Участвовавшие в событии студенты смогут пройти практику и стажировку в дочерних обществах «Роснефти» и в перспективе получить там работу.
Напомним, «Роснефть» с 2009 года проводит фестивали «Будущее Роснефти» для того, чтобы привлечь на работу в компанию талантливых молодых людей и сформировать кадровый резерв. Программа позволяет популяризировать инженерно-технические специальности и погружает участников фестивалей в актуальную проблематику развития нефтегазовой отрасли, стимулирует изучение инновационных технологий, а также знакомит студентов с корпоративной культурой и ценностями «Роснефти».
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