Мир сегодня находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории — Карлсон

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировое сообщество максимально близко подобралось к точке развязывания ядерной войны из-за того, что Соединенные Штаты фактически находятся в состоянии активного вооруженного конфликта с Россией, о чем большинство американцев даже не подозревает. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон в видеозаявлении, опубликованном во вторник на его сайте.

«Мы незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет. Из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса», — сказал он.