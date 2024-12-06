Конфликт на Украине разрешится, когда крупные державы проявят заинтересованность — МИД КНР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине может разрешиться, только когда все крупные державы продемонстрируют позитивную энергию. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что решение украинского кризиса не является уделом лишь Москвы и Вашингтона.

«Только когда все крупные державы продемонстрируют положительную энергию, мы сможем увидеть надежду на скорое прекращения огня», — сказал Линь Цзянь.