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Конфликт на Украине разрешится, когда крупные державы проявят заинтересованность — МИД КНР

12:00 06.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине может разрешиться, только когда все крупные державы продемонстрируют позитивную энергию. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что решение украинского кризиса не является уделом лишь Москвы и Вашингтона.

«Только когда все крупные державы продемонстрируют положительную энергию, мы сможем увидеть надежду на скорое прекращения огня», — сказал Линь Цзянь.

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