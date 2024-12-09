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Путин создал Совет по демографической политике, его возглавила Матвиенко

19:20 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин образовал Совет по демографической и семейной политике, его возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Соответствующий указ опубликован.

Совет, в частности, будет готовить предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства. Матвиенко должна в течение месяца представить Путину на утверждение проект положения о совете и предложения по кандидатурам участников.

Одновременно упразднен Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

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