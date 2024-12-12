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Первый зампред Сбера Александр Ведяхин рассказал о собственном опыте использования GigaChat в работе

11:55 12.12.2024

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Фото пресс-службы Сбера
Нейросетевая модель Сбера GigaChat помогает быстрее принимать управленческие решения. О своем эксперименте в этой области рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью Reuters.

«GigaChat, так же как любая большая языковая модель, хорош тем, что там можно создавать агентов. Это по сути набор текстовых описаний на русском языке, их загружаешь в модель, и на основе этих описаний тебе выдается соответствующий ответ, – пояснил он. – Например, в формате: ты журналист, имеющий определенный опыт, и сейчас ты берешь интервью у Дональда Трампа. Можно спросить у нейросети, какой бы вопрос ты сформулировал Трампу, будучи конкретным журналистом».

«В моем случае я сам, руками, с помощью IT-коллег, которые программировали на Python, запрограммировал агента на себя, своих прямых подчиненных, это примерно час времени заняло, загрузил туда огромный документ на 75 страниц про маркетинг и каждому задал вопрос – что из этого документа вам будет интересно, что нужно внедрять в ваше направление? Одновременно я разослал документ своим коллегам и потом сравнил результаты», – рассказал Александр Ведяхин.

«По времени обработки документа, даже с учетом написания и программирования агентов, это было все равно быстрее, чем если вся моя команда читала бы этот документ. А здесь я затратил полтора часа, IT-коллеги еще полтора часа, итого 3 часа, – поделился Александр Ведяхин. – При этом ответы агентов и моих коллег были сопоставимы. Вот такой явный пример, когда даже в менеджменте искусственный интеллект успешно применяется. И я не использовал каких-то специальных навыков программирования, это был достаточно понятный промпт-инжиниринг».

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