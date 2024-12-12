Первый зампред Сбера Александр Ведяхин рассказал о собственном опыте использования GigaChat в работе

11:55

Фото пресс-службы Сбера



Нейросетевая модель Сбера GigaChat помогает быстрее принимать управленческие решения. О своем эксперименте в этой области рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанкав интервью Reuters.

«GigaChat, так же как любая большая языковая модель, хорош тем, что там можно создавать агентов. Это по сути набор текстовых описаний на русском языке, их загружаешь в модель, и на основе этих описаний тебе выдается соответствующий ответ, – пояснил он. – Например, в формате: ты журналист, имеющий определенный опыт, и сейчас ты берешь интервью у Дональда Трампа. Можно спросить у нейросети, какой бы вопрос ты сформулировал Трампу, будучи конкретным журналистом».

«В моем случае я сам, руками, с помощью IT-коллег, которые программировали на Python, запрограммировал агента на себя, своих прямых подчиненных, это примерно час времени заняло, загрузил туда огромный документ на 75 страниц про маркетинг и каждому задал вопрос – что из этого документа вам будет интересно, что нужно внедрять в ваше направление? Одновременно я разослал документ своим коллегам и потом сравнил результаты», – рассказал Александр Ведяхин.

«По времени обработки документа, даже с учетом написания и программирования агентов, это было все равно быстрее, чем если вся моя команда читала бы этот документ. А здесь я затратил полтора часа, IT-коллеги еще полтора часа, итого 3 часа, – поделился Александр Ведяхин. – При этом ответы агентов и моих коллег были сопоставимы. Вот такой явный пример, когда даже в менеджменте искусственный интеллект успешно применяется. И я не использовал каких-то специальных навыков программирования, это был достаточно понятный промпт-инжиниринг».