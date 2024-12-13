База научных публикаций по искусственному интеллекту открыта для пользователей

11:58

Альянс в сфере искусственного интеллекта в рамках научного дня конференции AI Journey открыл для пользователей базу научных публикаций по AI. Это открытая платформа, на которой Альянс собирает информацию о статьях российских авторов на ведущих мировых научных конференциях уровня А*, А и других, а также в индексируемых журналах Q1 – Q4.

На данный момент в базе собрана информация о более 5,5 тыс. статей с российскими аффилиациями, опубликованных с 2014 года. Из них эталонный, верифицированный датасет составляет 1 тыс. публикаций трех российских вузов – Высшей школы экономики, ИТМО и МФТИ за 2019-2024 годы. Ресурс предполагает возможность регистрации, проверки информации и добавления информации в базу как для самих авторов, так и для сотрудников вузов, компаний и других организаций, ведущих научную деятельность.

«Искусственные интеллект – одна из самых наукоемких технологий, где прогресс во многом достигается именно учеными. База публикаций, созданная Альянсом, поможет нам получить максимально полную картину по научным публикациям за последние 10 лет, проанализировать динамику на уровне отдельных организаций, направлений исследований, авторов и использовать эту аналитику для развития российской науки», – рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

«Мы хотим собрать и структурировать максимально полную информацию об отечественных научных работах в области ИИ. И, разумеется, сделать ее полностью открытой без каких либо оговорок. Но получится это только в том случае, если проект поддержат ученые, университеты и научные лаборатории. Поддержат наполнением создаваемой базы», – отметил директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов.

На сегодняшний день в базе публикаций реализован поиск статей по авторам, организациям, конференциям и журналам, не требующий регистрации. Также база предоставляет всем зарегистрированным пользователям бесплатный доступ по API, который содержит информацию об авторах, конференциях, журналах, организациях, публикациях и дашбордах. В базе настроены аналитические инструменты, которые, по достижении полноты архива, позволят анализировать публикационную активность по различным параметрам.

По заказу Альянса базу публикаций создает ИТМО, она будет постоянно пополняться данными из открытых источников и данными пользователей и верифицироваться.