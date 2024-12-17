Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю уничтожением за вторжение в Сирию

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль потерпит сокрушительное поражение из-за вторжения в Сирию, силы исламского сопротивления продолжат борьбу. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с иранскими женщинами.

«Пользуясь событиями в Сирии, США, сионистский режим (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) и некоторые их союзники продолжают совершать преступления и пытаются представить [смену власти в Дамаске] как конец сопротивления. Это грубейшая ошибка. Сектор Газа и Ливан продолжают борьбу. Израиль вторгся на сирийскую землю, чтобы окружить и уничтожить силы [ливанской шиитской организации] „Хезболлах“. Но уничтожен будет именно Израиль», — сказал иранский лидер.