ООН не стала осуждать теракт в отношении Кириллова
22:00 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ООН не стала осуждать теракт в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и лишь призвала воздерживаться от дальнейшей эскалации напряженности.
«Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве, который привел к гибели двух российских военных. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности», — сказал журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
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