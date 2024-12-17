ООН не стала осуждать теракт в отношении Кириллова

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН не стала осуждать теракт в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и лишь призвала воздерживаться от дальнейшей эскалации напряженности.

«Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве, который привел к гибели двух российских военных. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности», — сказал журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.