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Власти Китая зафиксировали рост случаев шпионажа при помощи несовершеннолетних

11:05 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти в последние годы зафиксировали увеличение количества случаев шпионажа, осуществляемого с вовлечением несовершеннолетних. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) КНР.

«Растет число случаев, когда по наводке и при содействии иностранных шпионских и разведывательных служб несовершеннолетние ставят под угрозу национальную безопасность. Это должно стать объектом пристального внимания общественности», — говорится в комментарии, опубликованном на странице МГБ в социальной сети WeChat.

Как уточняется, дети и подростки часто проявляют большую активность в интернете, где «по причине незрелости психики и недостаточной осторожности легко становятся мишенью для иностранных сил». «В последние годы зарубежные шпионские и разведывательные службы постоянно наращивают усилия по внедрению и вербовке людей на территории нашей страны», — сообщает ведомство.

С целью получения нужной информации, как отмечается, несовершеннолетних «шаг за шагом завлекают в ловушку» при помощи компьютерных игр и других соблазнов, «склоняя к совершению действий, направленных против госбезопасности». Завербованные подростки также могут «легко создавать группы», следующие указаниям иностранных шпионов. В частности, речь идет о фотографировании засекреченных районов.

МГБ указывает на несколько причин нарушения закона подростками, попавшими под влияние шпионских организаций. Прежде всего это «недостаточная осведомленность о государственной безопасности» и отсутствие должного семейного воспитания. Кроме того, сказываются нехватка школьного образования и «лазейки» в сетевом пространстве.

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