Алиев раскрыл содержание несогласованных статей мирного договора с Арменией
12:32 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл содержание несогласованных статей мирного договора с Арменией.
«15 из 17 статей мирного договора между Азербайджаном и Арменией согласованы», — рассказал Алиев в интервью гендиректору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву на телеканале «Россия-24». «Не согласована статья о воздержании от взаимных исков, а также статья о неразмещении посторонних сил на нашей границе», — отметил он, добавив, что под видом иностранных наблюдателей Ереван разместил на армяно-азербайджанской границе инфраструктуру НАТО.
Алиев также подчеркнул, что Армения должна внести изменения в свою конституцию, где содержится ссылка на Декларацию независимости с территориальными претензиями к Азербайджану. «Кроме того, остается вопрос о ликвидации Минской группы ОБСЕ. Нежелание Армении ликвидировать ее говорит о серьезности планов реваншистов», — сказал он.
По словам Алиева, если эти вопросы будут урегулированы, «никаких препятствий для подписания мирного договора не останется».
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