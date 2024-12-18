Безвозвратные потери ВСУ с начала СВО превысили 365 тысяч военных

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безвозвратные потери ВСУ с начала специальной военной операции на Украине превысили 365 тысяч человек, следует из материалов к докладу начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

«Общие потери ВСУ с начала СВО, личный состав — 977 315 [военнослужащих]. В том числе безвозвратные потери — более 365 000», — говорится в опубликованных данных.