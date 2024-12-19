В Донбассе и Новороссии уже восстановлена 21 тыс. объектов
13:30 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Донбассе и Новороссии за счет средств федерального бюджета и при поддержке регионов-шефов со всей страны уже восстановлена 21 тысяча объектов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
«Запланирована большая работа до 2030 года. Уже сейчас воссоздана, восстановлена 21 тысяча объектов», — сказал он, отметив, что впереди стоят задачи по восстановлению еще 20 тысяч объектов.
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