Курдскую проблему нужно решать, уверен Путин

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин убежден, что необходимо искать решение серьезной курдской проблемы.

«У Турции, это мы знаем, десятилетиями длящаяся проблема с Рабочей партией Курдистана. Надеюсь, что никакого обострения не будет, но некоторые политические деятели Европы мне еще совсем недавно на встречах говорили, что после Первой мировой войны курдам обещали собственное государство, их обманули и так далее», — заявил глава российского государства на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Путин указал на то, что в регионе Ближнего Востока проживают миллионы курдов. «Это серьезная курдская проблема. Курды — это серьезные ребята, серьезные бойцы», — сказал президент РФ. «Нужно решать курдскую проблему. В рамках Сирии президента [Башара] Асада нужно было это решать, сейчас нужно решать с теми властями, которые контролируют территорию Сирии, и Турции как-то обеспечить свою безопасность», — отметил российский лидер.