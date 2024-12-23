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НОВОСТИ

В Сбере назвали главный тренд в развитии искусственного интеллекта в следующем году

12:15 20.12.2024

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Фото пресс-службы Сбера
Трендом 2025 года в области искусственного интеллекта (ИИ) станет развитие ИИ-агентов. Таким мнением с РБК поделился первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Раньше ИИ-модели общались с пользователями только через чат-бот и не могли напрямую взаимодействовать с пользовательским интерфейсом или программами. Теперь ИИ умеет самостоятельно открывать программы, переключаться между окнами, вводить данные, то есть делать всю ту рутину, которую делает человек, когда работает за компьютером», – отметил он.

По словам Александра Ведяхина, это позволяет еще на один шаг приблизиться к сильному искусственному интеллекту. «Технологии продолжают совершенствоваться, и в будущем взаимодействие между человеком и машиной станет более интуитивным и продуктивным. Появление сильных ИИ-агентов позволит еще больше автоматизировать процессы», – добавил он.

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