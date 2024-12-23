Объявлен список стран, которые станут членами БРИКС с 1 января 2025 г
18:20 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия уже получила от ряда стран подтверждения о готовности стать партнерами БРИКС, этот статус им присвоят с 1 января, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Одним из важных результатов саммита [в Казани] стало учреждение категории стран — партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств. Этим государствам были направлены соответствующие приглашения. Подтверждения о готовности стать государством — партнером БРИКС к сегодняшнему дню поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана», — сказал он.
Как пояснил Ушаков, «с 1 января 2025 года они официально обретут статус государств — партнеров БРИКС». «Но мы ожидаем, что в ближайшее время поступят ответы от еще четырех стран, которым также направлены приглашения», — добавил он. В Кремле уточнили, что также к работе с БРИКС стремится Эритрея.
«Что касается Саудовской Аравии: ее представители присутствовали на многих мероприятиях, которые мы проводили в рамках объединения. Но от разработки документов и совместного принятия решений воздерживались. Они ссылались на то, что внутренние процедуры, необходимые для присоединения к БРИКС, еще не завершены. То есть королевство, несмотря на то, что их пригласили в качестве полноправных членов, взяло паузу», — Юрий Ушаков он.
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