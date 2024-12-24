17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция продолжает направлять грузовики со снарядами, другими боеприпасами и вооружением на Украину, скрывая это от собственной общественности. Об этом сообщает греческий информационный портал Neostrategy.gr.

По его сведениям, граждане страны стали свидетелями проезда колонн греческих и — чаще всего — иностранных грузовиков (болгарских, румынских и польских), которые перевозят контейнеры преимущественно со снарядами в балканские страны и Польшу, а оттуда на Украину. Из греческого порта Александруполис также перевозятся боеприпасы и системы вооружения. В Александруполисе выгружаются в основном американские системы вооружения и затем доставляются к месту назначения по железной дороге, пишет издание.

Недавно Neostrategy.gr стало известно о новой партии оружия, которая перевозилась с крупных складов боеприпасов в Северной Греции в контейнерах в «неизвестном направлении», читатели портала прислали ему соответствующие видеоматериалы.



До сих пор правительство Греции систематически избегало предоставления конкретной информации о том, какое оружие и в каких количествах было отправлено на Украину, утверждает портал. Тем более, если отправка этого вооружения окажет негативное воздействие на вооруженные силы Греции.



Neostrategy.gr также отмечает, что греческое правительство не дало разъяснений даже другим партиям в парламенте, в обмен на что оно отправляет боеприпасы — платит ли за них ЕС, сколько поступает в государственную казну и на какие нужды затем направляются эти суммы?