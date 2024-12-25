В осажденной части Газы скоро может начаться голод - международная организация
10:20 25.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
FEWS NET предупреждает, что голод разворачивается в осажденной северной части Газы, включая Джабалию, Бейт-Лахию и Бейт-Ханун, поскольку Израиль продолжает почти полную блокаду гуманитарных и коммерческих поставок продовольствия в регион. Если Израиль будет и дальше продолжать блокаду, начатую 5 октября, то смертность от недоедания может превысить считающиеся показателем голода значения уже в следующем месяце, заявили в организации.
Ранее Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) также предупреждало, что на севере сектора Газа вероятен голод. Глава агентства Филипп Лаззарини заявил, что Израиль «использует голод в качестве оружия», поскольку он «лишает людей в Газе самого необходимого, в том числе пищи для выживания».
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