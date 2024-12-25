В осажденной части Газы скоро может начаться голод - международная организация

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голод может начаться в ближайшее время на севере сектора Газа, где уже более двух месяцев продолжается осада армией Израиля. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление международной мониторинговой организации «Сеть систем раннего предупреждения о голоде» (FEWS NET), созданной Агентством США по международному развитию (USAID).



FEWS NET предупреждает, что голод разворачивается в осажденной северной части Газы, включая Джабалию, Бейт-Лахию и Бейт-Ханун, поскольку Израиль продолжает почти полную блокаду гуманитарных и коммерческих поставок продовольствия в регион. Если Израиль будет и дальше продолжать блокаду, начатую 5 октября, то смертность от недоедания может превысить считающиеся показателем голода значения уже в следующем месяце, заявили в организации.



Ранее Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) также предупреждало, что на севере сектора Газа вероятен голод. Глава агентства Филипп Лаззарини заявил, что Израиль «использует голод в качестве оружия», поскольку он «лишает людей в Газе самого необходимого, в том числе пищи для выживания».





