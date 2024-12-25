Появились данные о погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане гражданах РФ
19:45 25.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
9 из 16 граждан России, находившихся на борту потерпевшего крушение близ Актау пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выжили, 7 погибли. Об этом сообщил на брифинге министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
«Из Российской Федерации [на борту] было 16 человек, 7 человек погибли, 9 выжили», — сказал Карабаев, видео выступления которого распространило агентство Казинформ.
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