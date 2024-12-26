Проект приказа об идентификации средств связи не затрагивает вопросы использования VPN - Роскомнадзор
15:12 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приказ Роскомнадзора об утверждении порядка, сроков, состава и формата предоставления оператором связи информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в сети на территории России, не вводит и не может вводить штрафы за использование VPN-сервисов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пользователей интернета в России могут начать штрафовать за использование VPN, если вступит в силу приказ Роскомнадзора, обязывающий операторов передавать ведомству данные о сетевых адресах.
«В подобных предположениях есть грубая ошибка. Приказ не вводит и не может вводить штрафы. Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов», — сообщили в ведомстве.
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