Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $68 за баррель

12:20 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE поднялась выше $68 за баррель впервые с 6 августа 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 11:36 мск, цена Brent росла на 0,32% — до $68,01 за баррель.

К 11:41 мск фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $68,03 (+0,35%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре рос на 0,36%, до $64,02 за баррель.

