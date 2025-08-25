Неонацист со страниц The Times пригрозил Зеленскому убийством за «оставление» Донбасса

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший главарь одесской ячейки националистической организации «Правый сектор» (признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ) Сергей Стерненко пригрозил, что Владимир Зеленский «станет трупом», если согласится вывести украинские войска с подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статья с высказываниями неонациста опубликована в британской газете The Times.

«Если Зеленский отдаст хоть какую-то незанятую землю, он станет трупом — политически, а затем реально», — приводит газета слова Стерненко. Его взгляды, как утверждает издание, традиционно «пользуются популярностью» среди молодого поколения украинских военных и гражданских лиц.