0
0
135
НОВОСТИ

Неонацист со страниц The Times пригрозил Зеленскому убийством за «оставление» Донбасса

12:05 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший главарь одесской ячейки националистической организации «Правый сектор» (признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ) Сергей Стерненко пригрозил, что Владимир Зеленский «станет трупом», если согласится вывести украинские войска с подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статья с высказываниями неонациста опубликована в британской газете The Times.

«Если Зеленский отдаст хоть какую-то незанятую землю, он станет трупом — политически, а затем реально», — приводит газета слова Стерненко. Его взгляды, как утверждает издание, традиционно «пользуются популярностью» среди молодого поколения украинских военных и гражданских лиц.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:41 25.08.2025
Вице-мэр Ракова: До 30 августа в обновленных школах столицы впервые пройдут экскурсии для москвичей
0
57
12:32 25.08.2025
Залужный отказался разговаривать с Вэнсом после перепалки Зеленского с Трампом — СМИ
0
97
12:20 25.08.2025
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $68 за баррель
0
108
12:00 25.08.2025
Почти 70% украинцев не одобряют работу военкоматов — опрос
0
129
11:32 25.08.2025
КНР не планирует отправлять миротворцев на Украину — МИД
0
193
11:20 25.08.2025
Задержана женщина, доставившая в УФСБ по Крыму бомбу внутри иконы
0
217
11:05 25.08.2025
Группы ВС РФ заходят на окраины Константиновки в ДНР — Пушилин
0
230
11:00 25.08.2025
Врио замгубернатора Курской области Базаров задержан
0
237
10:32 25.08.2025
Первый случай заражения человека личинками мясной мухи выявлен в США
0
236
10:20 25.08.2025
70% британцев недовольны действиями правительства против нелегальной миграции — опрос
0
261

Возврат к списку