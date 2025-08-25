Неонацист со страниц The Times пригрозил Зеленскому убийством за «оставление» Донбасса
12:05 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший главарь одесской ячейки националистической организации «Правый сектор» (признана террористической, экстремистской и запрещена в РФ) Сергей Стерненко пригрозил, что Владимир Зеленский «станет трупом», если согласится вывести украинские войска с подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статья с высказываниями неонациста опубликована в британской газете The Times.
«Если Зеленский отдаст хоть какую-то незанятую землю, он станет трупом — политически, а затем реально», — приводит газета слова Стерненко. Его взгляды, как утверждает издание, традиционно «пользуются популярностью» среди молодого поколения украинских военных и гражданских лиц.
Новости
- 12:41 25.08.2025
- Вице-мэр Ракова: До 30 августа в обновленных школах столицы впервые пройдут экскурсии для москвичей
- 12:32 25.08.2025
- Залужный отказался разговаривать с Вэнсом после перепалки Зеленского с Трампом — СМИ
- 12:20 25.08.2025
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $68 за баррель
- 12:00 25.08.2025
- Почти 70% украинцев не одобряют работу военкоматов — опрос
- 11:32 25.08.2025
- КНР не планирует отправлять миротворцев на Украину — МИД
- 11:20 25.08.2025
- Задержана женщина, доставившая в УФСБ по Крыму бомбу внутри иконы
- 11:05 25.08.2025
- Группы ВС РФ заходят на окраины Константиновки в ДНР — Пушилин
- 11:00 25.08.2025
- Врио замгубернатора Курской области Базаров задержан
- 10:32 25.08.2025
- Первый случай заражения человека личинками мясной мухи выявлен в США
- 10:20 25.08.2025
- 70% британцев недовольны действиями правительства против нелегальной миграции — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать