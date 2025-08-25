Залужный отказался разговаривать с Вэнсом после перепалки Зеленского с Трампом — СМИ
12:32 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался отвечать на телефонный звонок вице-президента США Джей Ди Вэнса после перепалки Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме в феврале. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.
Согласно изданию, после скандала в Овальном кабинете окружение Трампа, по всей видимости, пыталось выйти на связь с возможными кандидатами на пост президента Украины. Отмечается, что Вэнс хотел воспользоваться «различными дипломатическими и иными каналами» для общения с Залужным, однако украинский посол после консультации с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком отказался отвечать на звонок.
Как подчеркнула газета, данный эпизод показывает всю сложность ситуации Залужного. С одной стороны, он остается лоялен правительству, которое направило его в Лондон после отставки с поста главкома ВСУ. С другой стороны, многие на Украине и за рубежом подталкивают его к запуску своей политической кампании.
Новости
- 12:41 25.08.2025
- Вице-мэр Ракова: До 30 августа в обновленных школах столицы впервые пройдут экскурсии для москвичей
- 12:20 25.08.2025
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $68 за баррель
- 12:05 25.08.2025
- Неонацист со страниц The Times пригрозил Зеленскому убийством за «оставление» Донбасса
- 12:00 25.08.2025
- Почти 70% украинцев не одобряют работу военкоматов — опрос
- 11:32 25.08.2025
- КНР не планирует отправлять миротворцев на Украину — МИД
- 11:20 25.08.2025
- Задержана женщина, доставившая в УФСБ по Крыму бомбу внутри иконы
- 11:05 25.08.2025
- Группы ВС РФ заходят на окраины Константиновки в ДНР — Пушилин
- 11:00 25.08.2025
- Врио замгубернатора Курской области Базаров задержан
- 10:32 25.08.2025
- Первый случай заражения человека личинками мясной мухи выявлен в США
- 10:20 25.08.2025
- 70% британцев недовольны действиями правительства против нелегальной миграции — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать