Залужный отказался разговаривать с Вэнсом после перепалки Зеленского с Трампом — СМИ

12:32 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отказался отвечать на телефонный звонок вице-президента США Джей Ди Вэнса после перепалки Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме в феврале. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники.

Согласно изданию, после скандала в Овальном кабинете окружение Трампа, по всей видимости, пыталось выйти на связь с возможными кандидатами на пост президента Украины. Отмечается, что Вэнс хотел воспользоваться «различными дипломатическими и иными каналами» для общения с Залужным, однако украинский посол после консультации с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком отказался отвечать на звонок.

Как подчеркнула газета, данный эпизод показывает всю сложность ситуации Залужного. С одной стороны, он остается лоялен правительству, которое направило его в Лондон после отставки с поста главкома ВСУ. С другой стороны, многие на Украине и за рубежом подталкивают его к запуску своей политической кампании.

