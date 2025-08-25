0
Вице-мэр Ракова: До 30 августа в обновленных школах столицы впервые пройдут экскурсии для москвичей

12:41 25.08.2025

В Москве в 51 обновленной столичной школе с 25 по 30 августа будут проводиться дни открытых дверей. По словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, для всех желающих проведут экскурсии, во время которых можно будет увидеть, как изменились образовательные учреждения по программе «Моя школа».

«Москва формирует инновационную образовательную среду – от современных процессов обучения до значительного обновления инфраструктуры, - отметила Ракова. - «Моя школа» – один из ключевых проектов в этом направлении, который не просто меняет учебные пространства, а создает качественные и технологичные условия для учебы и творчества школьников. Гости своими глазами увидят, как теперь выглядят учебные кабинеты, лаборатории, медиатеки, спортзалы, зоны отдыха и обновленные пришкольные территории. Посетителей также ждут лекции психологов и спортивные мастер-классы».

По данным заммэра, на сегодняшний день на экскурсии зарегистрировались уже более 100 тыс. горожан. Экскурсии проводятся с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00, а в субботу – с 10:00 до 16:00. Выбрать школу в своем районе и записаться на экскурсию можно онлайн на afisha.timepad.ru. Кроме того, для гостей подготовлена специальная программа - в обновленных спортзалах и на школьных спортплощадках учителя физкультуры будут проводить тренировки.

