Почти 70% украинцев не одобряют работу военкоматов — опрос

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две трети украинцев не одобряют работу территориальных центров комплектования на Украине (ТЦК, аналог военкомата), лишь 5% граждан точно поддерживают их деятельность. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По данным опроса, 68% респондентов не одобряют работу военкоматов, из них 43% опрошенных настроены в этом вопросе категорически, остальные 25% скорее не поддерживают. При этом еще в феврале 2024 года доля украинцев, не одобряющих ТЦК, суммарно составляла 52%.