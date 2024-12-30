Глава МВД Германии заявила, что страна все еще нуждается в контроле на границах

10:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер выступила за сохранение контроля на границах Германии и после марта 2025 года, когда властям страны придется принимать решение о его продлении.

«Наши масштабные меры по ограничению нелегальной миграции и борьбе с преступниками, помогающими незаконно пересекать границу, работают», — сказала глава МВД в интервью газете Augsburger Allgemeine. «Мы нуждаемся в этом контроле, пока не будет значительно усилена защита внешних границ ЕС», — уверена она.