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НОВОСТИ

Трамп заявил, что не даст Китаю управлять Панамским каналом

09:05 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не даст Китаю управлять Панамским каналом. Об этом политик заявил в среду во время общения с журналистами в Вашингтоне.

«Им отдали его за один доллар, и теперь они берут больше с наших кораблей. Этого не будет. И Китай управляет Панамским каналом. Этого не будет», — сказал Трамп.

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