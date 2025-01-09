09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не даст Китаю управлять Панамским каналом. Об этом политик заявил в среду во время общения с журналистами в Вашингтоне.

«Им отдали его за один доллар, и теперь они берут больше с наших кораблей. Этого не будет. И Китай управляет Панамским каналом. Этого не будет», — сказал Трамп.