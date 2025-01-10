66% россиян ожидают повышения зарплаты в первом полугодии 2025 года
10:32 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины россиян (66%) рассчитывают на прибавку к зарплате в первом полугодии 2025 года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.
В опросе приняли участие более 2 000 россиян старше 18 лет из всех регионов России.
«66% россиян ожидают повышения зарплаты в первом полугодии 2025 года. 13% россиян рассчитывают на прибавку к зарплате менее чем на 10%. Причем среди них больше женщин (16%), чем мужчин (10%). 25% надеется на увеличение заработной платы на 11 — 25% — это самый популярный ответ среди респондентов обоих полов, ждущих прибавления. 16% были бы рады повышению оклада на 26 — 50%», — говорится в итогах исследования.
Кроме того, для 7% участников опроса будет достаточно увеличения зарплаты на 51 — 75%, и лишь 5% готовятся к повышению дохода более чем на 76%.
Основной причиной для роста оклада (34%) россияне называют отличные результаты на рабочем месте. Также у 29% опрошенных в компании действует ежегодная индексация заработных плат.
14% ожидают увеличения вознаграждения за счет продвижения в первом полугодии 2025 года по карьерной лестнице, 9% — так как им повышение зарплаты уже пообещали руководители. Еще у 9% респондентов компания показала значительную прибыль в 2024 году, поэтому они и ожидают рост оклада.
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