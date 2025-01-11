ВСУ пытались контратаковать в Старице, ВС РФ не допустили прорыва линии обороны — Марочко

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки несколько раз попытались контратаковать в Старице Харьковской области, однако российские военнослужащие не допустили прорыва противником линии обороны. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Старицы: там идут позиционные бои. Также [за минувшие сутки] отмечалось несколько попыток противника провести контратакующие действия, но все они были безуспешными. Наши ребята не допустили прорыва линии боевого соприкосновения», — сказал он.