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Почти 60% участков для принудительных работ создали сами предприятия — ФСИН

10:20 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский бизнес активно подключился к созданию возможностей для трудоустройства осужденных к принудительным работам. Об этом ТАСС рассказали во ФСИН России. Для этого на предприятиях помимо наличия рабочих мест должно быть общежитие исправительного центра, отвечающее необходимым требованиям.

«Активно развивается практика создания участков исправительного центра (УИЦ) на базе имущества предприятий, трудоустраивающих осужденных к принудительным работам. По состоянию на начало декабря 2024 таких участков почти 60% от общего количества созданных», — сообщили во ФСИН.

«От работодателей поступают положительные отзывы о работе данной категории осужденных, отмечается качество и высокая производительность труда, в связи с чем они выражают готовность расширить имеющиеся общежития. Уровень трудоустроенных составляет более 99%», — отметили во ФСИН.

Там подчеркнули, «положительный эффект принудительных работ заключается не только в погашении исковых требований, но также в возможностях восполнения дефицита трудовых ресурсов в организациях, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на экономические процессы в стране, оперативное перераспределение трудовых ресурсов».

Кроме того, добавили во ФСИН, в ряде регионов уже есть практика предоставления налоговых льгот организациям, трудоустраивающих осужденных к принудительным работам, например, в Нижегородской области и ХМАО-Югре.

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