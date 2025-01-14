Фицо не поедет в Киев в пятницу для обсуждения транзита газа — вице-спикер парламента
12:20 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу по приглашению Владимира Зеленского, чтобы обсудить транзит газа. Об этом заявил ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, который представляет партию словацкого премьера.
«Вчера председатель правительства Фицо опубликовал открытое письмо для Зеленского и пригласил его на переговоры. Зеленский ответил, что надо приехать в пятницу в Киев. Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», — сказал он.
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