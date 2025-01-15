В Швейцарии хотят урезать выплаты регионам из-за низкой занятости беженцев с Украины

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швейцарии может сократить финансирование кантонов на нужды интеграции украинцев с защитным статусом S, дающим право на пребывание в конфедерации и получение помощи от государства, из-за низкого уровня их трудовой занятости. Соответствующее решение может быть принято в мае, сообщила газета Tages-Anzeiger.

По ее информации, по состоянию на ноябрь 2024 года уровень занятости украинцев на рынке труда составлял 29,6%. Это намного ниже целевого показателя в 40%, установленного правительством в ноябре 2023 года. Отмечается, что только в четырем из 26 швейцарских кантонов удалось преодолеть данную отметку. В связи с этим власти страны намерены в мае рассмотреть возможность введения системы санкций, пишет издание. В крайних случаях это может означать, что кантонам, не выполняющим целевые показатели, урежут финансирование.

Газета объясняет недостаточный уровень интеграции украинских беженцев на рынке труда в первую очередь тем, что немалую часть просителей защитного статуса S составляют женщины, у которых есть дети школьного возраста. Кроме того, языковой барьер оказался более серьезной проблемой, чем предполагалось ранее, пишет газета, так же, как и подтверждение украинских дипломов.

В конце октября корреспонденту ТАСС сообщили в швейцарском Госсекретариате, что украинские мужчины стали чаще, чем в 2022 и 2023 годах, просить об убежище в Швейцарии, что может быть связано с ужесточением в мае 2024 года мобилизации на Украине.