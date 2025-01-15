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НОВОСТИ

Британия и Япония начали совместные военные учения на острове Кюсю

15:12 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская армия и Силы самообороны Японии начали совместные учения Vigilant Isles («Бдительные острова») на острове Кюсю. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

В ежегодных маневрах, которые проходят в третий раз, принимают участие более 100 военнослужащих 16-й десантно-штурмовой бригады британской армии. Отмечается, что Великобритания — это единственная европейская страна, которая проводит двусторонние военные учения на территории Японии. Их целью называется повышение уровня взаимодействия между странами.

В Минобороны Соединенного Королевства добавили, что позже в 2025 году Японию посетит британская авианосная ударная группа во главе с авианосцем HMS Prince of Wales. Стороны проведут серию совместных военно-морских операций и учений, указали в ведомстве.

Параллельно в Лондон прибыл министр обороны Японии Гэн Накатани для встречи со своим британским коллегой Джоном Хили. В ходе переговоров руководитель оборонного ведомства Соединенного Королевства указал на неделимость безопасности в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе. Министры также обсудили реализацию программы GCAP (Global Combat Air Programme) по совместной с Италией разработке истребителя нового поколения, который планируется создать к 2035 году.

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