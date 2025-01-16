Поражена инфраструктура крупнейшего хранилища газа в Стрые Львовской области — МО РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные успешно поразили наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в Стрые Львовской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что ВС РФ в ответ на удары ATACMS, попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку» ударили по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины.

«Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — сказали там.