Поражена инфраструктура крупнейшего хранилища газа в Стрые Львовской области — МО РФ
09:20 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные успешно поразили наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в Стрые Львовской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что ВС РФ в ответ на удары ATACMS, попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку» ударили по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины.
«Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — сказали там.
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