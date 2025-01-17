После конфликта на Украине санкции против России «будут выброшены в окно» — Орбан

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия уверена, что после завершения украинского конфликта Запад отменит санкции против России и установит с ней нормальные отношения. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Говоря о перспективах на 2025 год, он отметил: «Самое главное, что в связи с изменившейся ситуацией начнется новый период, прежде всего в вопросах войны, мира и санкций. Санкции будут выброшены в окно, и с Россией будет установлена система отношений без санкций», — сказал глава венгерского правительства.

В то же время он подчеркнул, что «над этим надо еще поработать», поскольку лидеры Евросоюза не меняют свою позицию и пока выступают за продолжение военного конфликта на Украине. «Но это пройдет», — добавил Орбан.