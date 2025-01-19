Глава МИД Франции пообещал отреагировать «железной волей», если США повысит пошлины на товары из ЕС

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение повышенных пошлин на европейские товары со стороны США должно повлечь за собой жесткий ответ, считает министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом он заявил в интервью региональной газете Ouest-France.

«Если наши интересы будут затронуты, мы отреагируем железной волей. Если мы увидим неправомерные или несправедливые действия, мы примем ответные меры», — сказал министр, добавив, что «никто не заинтересован в том, чтобы вступать в конфликт с Евросоюзом».

Министр напомнил, что в ЕС работает множество компаний из США и в случае ответного увеличения пошлин со стороны европейцев «американские компании окажутся в проигрыше», а «покупательная способность американцев среднего класса снизится».